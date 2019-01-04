«رحمة» تعالج 77 مريضاً بالسرطان خلال 2018

المصدر: أبوظبي ـ البيان

واصلت جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، أنشطتها خلال «عام زايد» في مجال رعاية مرضى السرطان في الدولة، ونفذت العديد من الفعاليات.

وشاركت في العديد من الأنشطة على مستوى الدولة، وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أنها خلال «عام زايد» قامت بدفع تكاليف العلاج لنحو 77 مريض سرطان في 2018، يمثلون أكثر من 20 جنسية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ، وقدره 2.06 مليون درهم، حيث شكلت أموال الزكاة المدفوعة نحو 1.4 مليون درهم من تلك الأموال.

كما أنشأت الجمعية لجنة تقدم الرأي الطبي للجمعية عن حالات المرضى، وتم استحداث استراتيجية الرد على طلبات المرضى، وذلك خلال 48 ساعة من تلقي الطلبات.

وتوجه الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع من دعم الجمعية مادياً ومعنوياً، أو من خلال الأفكار والمقترحات، أو المشاركة في فعاليات الجمعية، على جهودهم التي أسهمت في الارتقاء بأداء الجمعية.