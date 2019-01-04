شرطة عجمان تناقش آليات الربط الإلكتروني مع الجهات الطبية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية اجتماعاً لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجهات الطبية في إمارة عجمان، بحضور المقدم هشام عبد الله بوشهاب مدير إدارة العمليات، والرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من مديري المستشفيات، والجهات الطبية في إمارة عجمان، وذلك لبحث إمكانية تنفيذ آلية الربط الإلكتروني بين الشرطة والمستشفيات.

ورحب مدير عام العمليات الشرطية بالضباط ومديري المستشفيات، والجهات الطبية في إمارة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الشراكة مع القيادة العامة لشرطة عجمان.

وعرض أهم الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان بالتنسيق مع شركائها، والتي تسهّل إجراءات العمل، وتدعم التحول الذكي في تقديم الخدمات، كما تحدث عن أنظمة حماية وتأمين المستشفيات، والتعاون المبذول بين إدارة العمليات وإدارات المستشفيات.