حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة الشهيد حميد الزعابي

المصدر: رأس الخيمة - البيان ووام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن حميد محمد عبيد الزعابي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ خلال أداء واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الصالحية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم وفد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برئاسة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، يرافقه العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرون العامون، وعدد من كبار ضباط الشرطة، واجب العزاء لأسر شهيدي الوطن جاسم عبد الله العماش وحميد محمد الزعابي، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ .

وأعرب قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال زيارته لمجلسي العزاء في منطقتي الرمس والصالحية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته والوفد المرافق لذوي الشهداء، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.