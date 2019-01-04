إزالة 87 طناً من النفايات من مواقع الاحتفالات في دبي

المصدر: دبي - البيان

نجحت بلدية دبي بعد انتهاء احتفالات ليلة رأس السنة في إزالة 87 طناً من النفايات من مواقع الاحتفالات، وقال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي:

«لقد أعدت البلدية خطة متكاملة لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والخليج التجاري.

وامتداد شواطئ جميرا حتى مرسى دبي وبرج العرب، بالإضافة إلى شارعي جميرا والشيخ زايد، ووسط المدينة»داون تاون«وقناة دبي المائية، وجهزت الدائرة فريق عمل متكاملاً مكوناً من 1802 عامل ومتطوع.

حيث خصصت البلدية 1066 عامل نظافة تابع للبلدية، و30 مشرفاً متخصصاً، هذا بالإضافة إلى أنه تم توزيع عدد 200 حاوية نفايات إضافية مختلفة الأحجام في أكثر المناطق ازدحاماً، وقد تم توفير عدد من كانسات الرمال لتنظيف الطرق الرئيسية.

وأكد المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات، أن بلدية دبي نجحت بالتعاون مع شركائها في تأمين 736 متطوعاً يساعدون العمال في عمليات التنظيف، واستمرت أعمال التنظيف من الخامسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وتحسباً لأي طارئ، تم تجهيز فريق(ساند) والذي كان أتم الاستعداد للتدخل السريع في الحالات الطارئة، وهو مكون من كادر من الضباط والمراقبين يبلغ 40 موظفاً وعدد 500 عامل نظافة.