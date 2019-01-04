إسعاد مليوني شخص خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

ثمن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.

حيث شكر سموه الجنود المجهولين الذين وقفوا وراء نجاح احتفالات دبي برأس السنة الميلادية الجديدة 2019.

وكشف المري أن تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية في وسط مدينة دبي ساهم في سلاسة حركة المُحتفلين دون وقوع أية حوادث سواء وفيات أو إصابات أو تدافع الأمر الذي انتهى إلى إسعاد ما يقارب مليوني شخص شاهدوا الحدث العالمي على أرض الواقع إلى جانب نقل الصورة التي تليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة.

تميز

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن احتفالية رأس السنة تُعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات وشرطة دبي وكافة الشركاء حرصوا على إخراج الحدث العالمي على أحسن وجه وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية بامتياز.

ومن جانبه، أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات: «أن اللجنة طبقت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدماتية بحرفية عالية خلال فعاليات رأس السنة مستمدة خبرتها من الأعوام الماضية في تنظيم وتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان بعد الاستمتاع بالعروض الخاصة والهادفة إلى إسعادهم».

جهود

وأثنى العميد المزروعي على جهود فريق العمل من مختلف الدوائر الحكومية والشبه حكومية والخاصة التي عملت جنباً إلى جنب من أجل إخراج الحدث وفق أفضل الممارسات ونقل الصورة المشرفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية في دبي، وتلبية توقعات الملايين ممن تابعوا الحدث ميدانياً وعبر شاشات مختلف وسائل الإعلام.

تعاون

أشاد العميد سيف المزروعي بتعاون أفراد الجمهور مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية ما ساهم في سلسلة الحركة والتنقل دون قوع إصابات أو تدافع، مثنياً في الوقت ذاته بالتزام أفراد الجمهور بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مبكر، وإطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية وتطبيق لجنة تأمين الفعاليات.