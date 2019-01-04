تعزيز التعاون بين«كهرباء دبي» و«تي يو في راينلاند» الألمانية

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة «تي يو في راينلاند ايه جي» الألمانية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات التقنية والاستشارات وضمان الجودة في قطاع الطاقة، بهدف توفير إطار عمل يعزز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة والتدريب والبحوث والتطوير والتشريعات التنظيمية وحماية البيئة ودعم الأعمال.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ودكتور مايكل فوبي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تي يو في راينلاند.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة والتعاون المشترك لضمان أفضل الممارسات والتحسين المستمر للعمليات التشغيلية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد الأنظمة، والتدريب، ووضع المعايير الجديدة تمهيداً لإصدار تشريعات محلية تنظم أعمال الشبكات والأنظمة الشمسية والكهربائية والسيارات الكهربائية، إضافة إلى حماية البيئة وإجراء دراسات التقييم وقياس الأثر البيئي، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نهدف من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم إلى استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل القطاعات الحيوية، وصولاً لأهداف مئوية الإمارات 2071؛ ورؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم».