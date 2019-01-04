مذكرة تفاهم بين الإمارات وبوروندي للإعفاء من التأشيرات

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، في مقرّ مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة في دبي إيزيكيال نيبيحيرا وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية بوروندي.

وتمّ خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتوقيع على مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبوروندي. وأكّد الجانبان، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة القطاعات والمجالات، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المُشترك في المجالين الدبلوماسي والثقافي.

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة بالتطوّر الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص القيادة بالإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع بوروندي، وبما يُحقّق المصالح المشتركة لكليهما في شتى المجالات.

ورحب معاليه بتأكيد جمهورية بوروندي مشاركتها في إكسبو 2020 في دبي، لما له من دور بارز في التعريف بحضارات وثقافات كافة الدول المشاركة في هذا المعرض الدولي المهم.

ومن جانبه، أكد الوزير البوروندي، حرص بلاده على الإسراع بتعزيز العلاقات بين بوروندي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية.

مشيراً إلى أن هذا اللقاء يُشكل بداية إيجابية لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء خالد المناعي مدير تنفيذي بمكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة في دبي، والدكتورة كريستين نياونسافي، سفيرة بوروندي لدى فرنسا وعدد من المسؤولين من الجانبين.