جولة تفقدية على شركات أجهزة رصد الغبار بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن قيام فريق غرفة العمليات والاتصال بجولة تفقدية على الشركات الخاصة بأجهزة رصد الغبار.

ومتابعة عدد من الشركات فيما يخص معايرة الأجهزة الخاصة في حماية البيئة، والاطلاع على جميع الأجهزة المستخدمة في المنشآت التعدينية بإمارة الفجيرة، والتأكد من صلاحية شهادات المعايرة، وذلك حسب قوانين وزارة التغير المناخي في الدولة وهيئة الإمارات للمقاييس.

حيث قام فريق العمليات والاتصال بالإشراف على الشركات المسؤولة عن صيانة الأجهزة، ومعايرتها في مجال اختبارات وتطبيقات الجودة وآلية العمل داخل مختبراتها والتعرف إلى سير العمل داخل وحداتها المختلفة.

لافتاً إلى أن المؤسسة وضعت آليات عمل من أجل الوصول إلى خطة بيئية متوازنة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.