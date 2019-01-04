شهادة كفاءة «بريطانية» للسكك الحديدية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكّد مكتب تنظيم السكك الحديدية والطرق في المملكة المتحدة على كفاءة عمل السكك الحديدية في إمارة دبي، التي تشمل خطوط المترو والترام وذلك بعد المراجعة الدورية السنوية الأخيرة، التي أجراها الفريق المختص من المكتب المذكور خلال العام 2018.

وقال ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «على مدى السنوات العشر الماضية، عَمِلَ مكتب تنظيم السكك الحديدية والطرق في المملكة المتحدة مع الهيئة على تأسيس وتطوير عملية ترخيص وتنظيم عمل السكك الحديدة في دبي استنادا إلى نماذج ومعايير أوروبية متطوّرة لتطبيقها حسب قوانين إمارة دبي».

وأضاف بوشهاب بأن المكتب يقوم بإجراء مراجعة دورية وبشكل موضوعي كل عام لصيانة وتحسين أنظمة السكك الحديدية في إمارة دبي لتصبح ذات معايير عالمية، حيث زار إيان سكينر، مساعد المفتش الرئيسي في مكتب تنظيم السكك الحديدية، الهيئة لإجراء المراجعة السنوية المطلوبة.

وأكد المدير التنفيذي لـقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، على الحاجة إلى التحسين المستمر، وإعداد خطة طويلة الأمد وتقوم على نهج رصين وقائم على المخاطر، على أن تتمتع هذه الخطة بإمكانيات تعالج أي تحديات مثل توفير بنية تحتية جديدة للسكك الحديدية لخدمة التطوير المتسارع في نظم النقل والمواصلات في إمارة دبي، مثل مسار 2020.