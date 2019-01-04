أجهزة لاكتشاف أعطال الكهرباء خلال 5 دقائق في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

زودت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مركز التحكم والمراقبة بعدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة، التي تعمل على تحديد أماكن الأعطال واكتشافها خلال زمن لا يستغرق 5 دقائق وتركيب مكثفات طاقة أوتوماتيكية في بعض المحطات، لتحسين معامل القدرة في شبكات التوزيع الكهربائية وتعويض الطاقة غير الفعالة في محطات نقل الطاقة الرئيسة.

والذي يسهم في تخفيض الفاقد في الشبكات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% والتي تعادل 3% إلى 5% من استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة ما أسهم في انخفاض معدل الأعطال في محطات التوزيع والكابلات الرئيسة بنسبة 25% وانخفض زمن الإصلاح والصيانة وإعادة التيار من 4 ساعات إلى 50 دقيقة، وذلك بعد تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية والنوعية.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: «تنفيذ هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ المشروعات الضرورية اللازمة لتعمل الشبكة الكهربائية بجودة وكفاءة عالية».

وأوضح المهندس عثمان سرور الماس مدير إدارة التحكم والمراقبة أن الأجهزة الحديثة أسهمت في تخفيض معدل زمن الاستجابة لأية أعطال مفاجئة واكتشاف العطل خلال 5 دقائق بعد الوصول للموقع، كما تم تعديل معامل القدرة الكهربائية.