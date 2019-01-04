أمينة الطاير: نصف قرن من الزمان حافل بدرر الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمضى 50 عاماً في خدمة الوطن كانت حافلة بدرر الإنجازات.

وقالت: «نقف جميعاً داعمين سعيدين لخمسينية الوفاء لفارس العطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإن إمارات الجود والسلام تفخر بمسيرة القائد الملهم خلال نصف قرن من الزمن حافلة بدرر الإنجازات والعطاء».

عبارات خالدة

وتابعت: «هنا نثمّن ونشيد بالسطور الذهبية والعبارات الخالدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة 50 عاماً للوطن في حق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث قال سموه: «حفظك الله لبلدك وأمد في عمرك وبارك في عملك، وشكراً على 50 عاماً للوطن»، إنها عبارات تجسّد تلاقي وحب القادة الإماراتيين والوفاء المتبادل بينهم، إنها عبارات نسجت خيوط الكرامة على جدار وطن السلام».

عطاء

وأضافت: «نحن بحق نقولها للعالم أجمع إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخلال مسيرة 50 عاماً قدم نموذجاً فريداً للعطاء الذي لا يعرف الحدود. 50 عاماً رفع خلالها سموه سقف الطموحات، فاستثمر في الإنسان وشيد صروح الحضارة الإنسانية الراقية، إنه القائد الملهم الذي نذر نفسه لخدمة الوطن».

وأردفت: «نحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم؛ لأن الأمم والشعوب تعظم صُناع أمجادها ورموزها فخراً بإنجازاتهم التي تتباهى بها الأجيال والأوطان».

وواصلت قائلة: «لقد تزامنت خمسينية فارس الإنسانية مع ختام «عام زايد» مستقبلين عام 2019 عاماً للتسامح وتعزيزاً للسلام والتعايش السلمي، إنه تلاقٍ حضاري وطني في إمارات العزة والكرامة وأنهار عطاء لا تعرف التوقف، ووفاء قيادة رشيدة وضعت إماراتنا الحبيبة في صدارة الأمم».

واختتمت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير تصريحها قائلة: «لقد رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادئ القول والفعل وشغل العالم بفكره، وألغى كلمة «مستحيل» من قاموس الإمارات، و جعل أولوياته إسعاد مواطنيه وهي مسيرة برؤية حكيمة وإرادة طموحة، بوركت خطوات سموه نحو التقدم والإنجاز والتطور».