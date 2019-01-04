«دبا» تستقبل عام التسامح بـ «قديمكم جديدهم»

المصدر: الفجيرة- البيان

ضمن باقة مبادرات أنت جزء من الأسرة، نظمت بلدية دبا متمثلة بقسم العلاقات العامة والإعلام مبادرة «قديمكم جديدهم» لتوزيع الملابس الشتوية على العمال، التي تقيهم من برودة الطقس وتمنحهم دفئاً خلال ممارسة أعمالهم التي تتطلب متابعةً وتنفيذاً في الصباح الباكر وفي المساء.

وبمناسبة حلول العام الجديد، قامت إدارة خدمات الدعم المؤسسي في البلدية بتوزيع الهدايا على موظفيها ومتعامليها، كما قام قسم العلاقات العامة والإعلام بتوزيع التقويم في إطار سعي البلدية لإسعاد المتعاملين والموظفين ونشر الإيجابية.

وتأتي هذه المبادرات تعزيزاً للتواصل بين كل كوادر البلدية وكأنهم أسرة واحدة، وتحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيزاً لثقافة المجتمع للعمل الإنساني.