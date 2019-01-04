2500 زائر لمهرجان الحمرية بالشارقة

المصدر: الشارقة البيان

شهد مهرجان الحمرية السادس للطفل، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة سنوياً، حضور أكثر من 2500 زائر طوال أيام انعقاد المهرجان، الذي تميز بزخم فعالياته وتنوعها في القرية التراثية، بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة.

وقالت مريم ماجد الشامسي مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، رئيس لجنة المهرجان: «فعاليات المهرجان شهدت إقامة 30 جناحاً للأسر المنتجة.

حيث يُعد المهرجان فرصة لتشجيع الأسر للدخول في سوق العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوصول للاستقلالية والحياة الكريمة، بما يحقق أهداف الدائرة من أجل حياة كريمة، ورفع المستوى المعيشي، كما تم تخصيص ركن خاص بمنتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي».

وشهد المهرجان مشاركة 7 مشاريع شبابية، بعنوان (التاجر الصغير)، بهدف تشجيع ودعم الأطفال من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة المتنوعة، بالإضافة إلى ركن خاص لعرض المشاريع المبتكرة لطلبة مدرسة القلعة بالحمرية.