قاعة تعليمية للأطفال في المركز المروري بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

استحدثت شرطة أبوظبي في المعهد المروري بالعين، قاعة لتعليم النشء قواعد وآداب السير والمرور، وغرس مفهوم الثقافة المرورية لديهم في سن مبكرة؛ ليكونوا بمستوى عالٍ في السلامة المرورية.

وقال المقدم طلال الحارثي، رئيس قسم المعهد المروري بمديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية: «إن شرطة أبوظبي، تعمل على رفع مستوى الثقافة المرورية لدى الأبناء من خلال برامج تركز على مفهوم السلامة على الطريق بتعزيز ثقافة احترام قوانين وأنظمة المرور، والتدريب والتعليم على الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث ضمانة لسلامتهم».

وأوضح: «أن تخصيص قاعة تعليمية ومكتبة مرورية في المعهد يجسد اهتمام شرطة أبوظبي في إيجاد جيل يدرك أهمية ذلك، ليكون قادراً على المساهمة في رفع مستوى الأمن والأمان مستقبلاً».