جمارك دبي تُطلع «أبوظبي للرقابة الغذائية» على «مسار»

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت جمارك دبي وفداً زائراً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المنفذة في تطبيق برنامج «مسار» الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، استقبل الوفد شمسة الرئيسي مدير أول قسم الاستراتيجية بجمارك دبي، وجمانة عيسى خبير أداء مؤسسي.

فيما ضم وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كلاً من عيسى الحوسني مدير قسم التميز المؤسسي، محمد المرزوقي مدير قسم إدارة الأداء، وطاهرة الكعبي أخصائي تطوير مؤسسي.وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتحقيقاً لأهداف خطة جمارك دبي الاستراتيجية لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات، ومشاركتها مع المؤسسات الأخرى بما يخدم الصالح العام.

وقدمت جمانة عيسى عرضاً حول برنامج «مسار»، وما يحققه البرنامج من أهداف أتمتة عملية تحديث وتطوير الاستراتيجية المؤسسية.