تخريج دورات تخصصية في معهد القوات البحرية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد العميد الركن بحري عبدالله الشحي نائب قائد القوات البحرية، أمس، تخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط وضباط الصف في معهد القوات البحرية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ألقى بعدها قائد معهد القوات البحرية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مؤكداً أن الدورات التي تعقد في معهد القوات البحرية، وإن تعددت أشكالها ومضامينها وفترات انعقادها، إلا أن هناك عاملاً مشتركاً بينها وهو رفع كفاءة القوات البحرية وبالتالي القوات المسلحة، من خلال رفع مستوى التحصيل العلمي لدى المتدربين، متمنياً أن ينعكس ذلك على أدائهم بشكل إيجابي في وحداتهم وأماكن عملهم.

وقال: «إننا في معهد القوات البحرية نثمن الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير قدرات قواتنا البحرية، فكان لزاماً علينا أن نواكب هذا التطور لأننا نؤمن بأنه لا يمكن بناء قدراتنا العسكرية دون أن يلازمها تطور البنية التحتية، خصوصاً مواردنا البشرية، الأمر الذي جعلنا في المعهد نركز على نوعية وكفاءة التدريب والعمل باستمرار على تطويع التقنيات الحديثة لخدمة أهدافنا التدريبية وتحقيقا لمقاصد قائد القوات البحرية».

وهنأ الخريجين باجتياز الدورات بنجاح، مؤكداً أن بناء قوات قادرة على أداء دورها لم يعد يتوقف على التسليح المتطور والتدريب المتقدم فقط، بل إن الانضباط العسكري والتقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في القوات المسلحة لا بد أن تكون الشعار الملازم والدائم لكم غير متناسين القيم الوطنية والمبادئ الدينية والولاء التام لقيادتنا.