حاكم الفجيرة وولي عهده يعزيان أسرة الشهيد صقر اليماحي

المصدر: الفجيرة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن صقر سعيد اليماحي، الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني ضمن مهمة إنقاذ في جبل جيس برأس الخيمة. كما قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن صقر سعيد اليماحي.

كما قدم كل من الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد صقر سعيد اليماحي. كما قدم الشيخ مفتاح علي عبيد الخاطري واجب العزاء لأسرة الشهيد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة القرية بالفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيوخ، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الشهيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.