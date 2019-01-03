محمد بن سعود يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد جاسم الطنيجي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الملاح جاسم عبدالله علي الطنيجي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرمس برأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أحمد عبدالله علي الأعماش الطنيجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي الإنسانية وإخوانه إبراهيم وصالح وسيف ويوسف ومحمد في وفاة أخيهم وإلى نجل وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.