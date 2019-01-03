طرق دبي تطلق «إسعاد المتعاملين» بحافلة ذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، مبادرة «مركز إسعاد المتعاملين المتنقل»، عبر حافلة وظفت فيها أحدث تكنولوجيا تقديم الخدمات المتنقلة، بالإضافة إلى التحليل الذكي للبيانات، لاستقراء حاجات المتعاملين للخدمات، وفق قواعد بيانات أنظمة الهيئة، لتحديد المناطق التي يوجد فيها أكثر المستحقين لتلك الخدمات، وذلك مواكبةً لمبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، وتحقيقاً للغايتين الاستراتيجيتين «دبي الذكية» و"إسعاد الناس".

وقال أحمد محبوب مدير إدارة تنفيذي لإدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: "استحداث مركز إسعاد متعاملين متنقل، قناة جديدة تسهم في تنويع وتسهيل قنوات تقديم الخدمات للجمهور، لا سيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، لرفع مؤشرات السعادة، من خلال دعم توجه حكومة دبي في إيصال الخدمات إلى المتعاملين بطرق متعددة، بدلاً من اضطرارهم إلى الذهاب إلى المراكز التقليدية للحصول على الخدمة".

وتابع: "مركز إسعاد المتعاملين المتنقل، يقدم الخدمات المتعلقة بترخيص المركبات، وترخيص السائقين، وبطاقات المواقف، حيث يمكن من خلال المركز، تنفيذ إنجاز الخدمة بشكل فوري، نظراً لتزويد الحافلة بكافة تجهيزات الخدمة الذاتية، دون حاجة المتعامل إلى تدخل الموظفين إلا عند الضرورة، حيث يوجد موظف لهذا الغرض، خاصة لمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين عند اللزوم".

وأضاف: "المركز يعتبر القناة 10 لتقديم خدمات المتعاملين، إلى جانب مراكز إسعاد المتعاملين، والتطبيقات الذكية، ومزودي الخدمة، والموقع الإلكترونية، ومراكز الاتصال، وأجهزة البنوك، والوكلاء الموثوقين، والرسائل النصية، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية".

وأوضح محبوب، أن مركز إسعاد المتعاملين المتنقل، سوف يتوفر لمدة 10 أيام شهرياً لكل قطاع جغرافي من قطاعات إمارة دبي الـ 14، وأنه سوف يتم إبلاغ المتعاملين عبر الرسائل النصية القصيرة، والموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماع، بموقع المركز في كل منطقة من هذه القطاعات.