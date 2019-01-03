خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس البرازيل ورئيسة وزراء بنغلاديش

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بمناسبة فوزها في الانتخابات.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين.