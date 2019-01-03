تعيين مها خميس المزينة مديراً لـ«منطقة 2071» بـ«دبي للمستقبل»

المصدر: دبي - البيان

أصدر معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، قراراً بتعيين مها خميس المزينة مديراً لـ«منطقة 2071»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون ركيزة رئيسية لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071.

ويأتي تعيين مها المزينة ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتجسيد توجيهات سموه لتمكين الكوادر الوطنية الشابة من المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، وتشمل مهامها الإشراف على إدارة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بمنطقة 2071، ما يسهم بتعزيز مكانتها كمنصة تجمع أفضل العقول في العالم.

يذكر أن مها خميس المزينة عملت خلال سنوات خبرتها في العديد من المبادرات الحكومية، وسبق لها العمل في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتحمل مها المزينة درجة الماجستير في الابتكار والإبداع والقيادة من جامعة سيتي في لندن، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وهي خريجة برنامج قيادات حكومة الإمارات.