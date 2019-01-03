«الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار خلال الشهر الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر المنطقة خلال الشهر الجاري بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، كما ستتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاط للرياح الشمالية الغربية تسمى «رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

ووفقاً لإحصاءات المركز الوطني المناخية يكون متوسط درجات الحرارة ما بين 16.4 و19.6 درجة مئوية، ويكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين و21.3 و24.7 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و14.5 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الخميس» صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس «الجمعة» غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليل وصباح السبت المقبل والفرصة مهيأة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار أحياناً على المناطق المكشوفة، من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب مسا ء في بحر عمان.