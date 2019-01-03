مجلس إدارة «إسعاف دبي» يطّلع على إنجازات 2018

المصدر: دبي _ البيان

اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برئاسة معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة على إنجازات المؤسسة في عام 2018، وذلك خلال اجتماع المجلس بمقر المؤسسة مؤخراً، وبحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي.

وحضر الاجتماع الأعضاء كل من اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، والمهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات.

واطلع مجلس الإدارة على أبرز إنجازات العام الماضي، ومنها إطلاق العلامة التجارية «Isaaf»، وتحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس بأكبر محاضرة عن الوقاية من الإصابات الرياضية، وحصول المؤسسة على مواصفة المشاريع.