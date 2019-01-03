سلطان بن حمدان بن زايد يزور عبيد العامري في مدينة زايد

المصدر: الظفرة - وام

زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، المواطن عبيد محمد مرمان العامري، وذلك في منزله في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. ورحب العامري بالشيخ سلطان بن حمدان بن زايد معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة.

وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط، التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن وحرصها على التواصل والالتقاء بهم في نهج أصيل ومتواصل منذ تأسيس الدولة.

وأشادوا بالحرص الكبير، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكل ما فيه خير الوطن وتقدمه ورفعته.