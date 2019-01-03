مهرجان الشباب العربي يختتم فعالياته في الكويت بنجاح لافت

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أمس فعاليات «مهرجان الشباب العربي» الذي نظمه مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت وبدعم من سفارة الإمارات وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء، ومجموعة من المتحدثين العالميين الذين استعرضوا عدداً من الموضوعات التي تهم الشباب.

وعلى مدى أسبوع حقق المهرجان نجاحاً لافتاً، وشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي هدفت إلى تنمية العمل الشبابي، بما فيها ريادة الأعمال، والعمل الإنساني في المجال الصحي، والتميز في مجالات التجارة والأعمال والتميز الرياضي.

وتخلل المهرجانَ، الذي أقيم في مجمع المروج، حفلٌ نظمه المشاركون بمناسبة «عام زايد»، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشباب العربي، ووزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت لتبادل الآراء والأفكار حول العديد من الفعاليات.

شكر وتقدير

وعبّرت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، عن شكرها وتقديرها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على دعمه الدائم والمتواصل للشباب، وحرصه على تقديم كل أوجه الرعاية لهم، والعمل على تمكينهم من أن يكونوا بناة غد أفضل ومستقبل مشرق. كما توجهت معاليها بالشكر إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب على تعاونها بتنظيم هذه الفعالية التي أظهرت مواهب وكفاءات شابة لديها جميع المؤهلات تمكنها من المشاركة في مسيرة التنمية وتطور المجتمعات في العالم العربي.

وقال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «حقق مهرجان الشباب العربي نجاحاً لافتاً في استقطاب مجموعة كبيرة من الشباب العربي، وشكل إنجازاً جديداً في مسيرة عمل المركز ومبادراته التي يسعى من خلالها إلى توفير منصات تدعم تحقيق طموحات هذه الفئة من المجتمع من خلال إبراز مشروعاتهم، والاحتفاء بإبداعاتهم في خدمة مجتمعاتهم، حيث نتطلع في ظل الاهتمام الكبير بفعاليات المهرجان ليكون حدثاً للتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الشباب العربي بإقامته سنوياً في إحدى الدول العربية».