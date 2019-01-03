«الداخلية» تحث على الاستفادة من «مركز الشرطة في هاتفك»

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

حثّت وزارة الداخلية أفراد المجتمع على الاستفادة من الخدمة الذكية «مركز الشرطة في هاتفك»، والتي تتيح للجمهور استخدام التطبيق الذكي للإبلاغ عن حالات التغيب للأشخاص، أو فقدان الأشياء، أو الإبلاغ عن الشيكات، إضافة إلى الإبلاغ عن الجرائم المختلفة، بحيث تمكّن المتعاملين من التقدم بالبلاغات من أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز، وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

خطوة

وتتوفر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية على كافة متاجر التطبيقات الذكية، التي تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكّن المتعاملين من الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي، ويأتي هذا التطوير ضمن مساعي تعزيز الخدمات الذكية والمبتكرة، التي تقدمها الوزارة ضمن خططها لأتمتة الخدمات الذكية، وابتكار المزيد منها للارتقاء بمستويات الخدمات الذكية لوزارة الداخلية ولدولة الإمارات، لرفع مؤشرات السعادة للمتعاملين.