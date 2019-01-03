شرطة دبي و«دبي للإعلام» تعززان التعاون المشترك

المصدر: دبي- البيان

وقع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الإعلامية بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقطاع الإذاعة والتلفزيون، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وجاء توقيع المذكرة في حديقة شجرة الاتحاد في حرم القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور من جانب شرطة دبي اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة إسعاد المجتمع بالوكالة، العميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، ومن جانب مؤسسة دبي للإعلام راشد أميري المدير التنفيذي لشؤون القنوات وعبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية وأسماء الشرهان نائب المدير التنفيذي للدعم الإداري في قطاع الإذاعة والتلفزيون وحسن حبيب نائب مدير قناة دبي الرياضية، ومحمد البلوشي مدير إدارة الشؤون القانونية.

استراتيجية

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية وحرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام إيماناً من الطرفين بترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال الترويج الإعلامي لإنجازات دبي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية في هذا الشأن.

وأثنى اللواء المري على الشراكة الفاعلة والاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام، بما يحقق تطلعات الجانبين في تقديم خدمات ورسائل إعلامية هادفة للمجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة دبي للإعلام في خدمة الوطن ونقل الرسالة الإعلامية الوطنية.

وأكد اللواء المري أن المذكرة تعزز من الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام في المجالات الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة والمقروءة وفي مجال التواصل الاجتماعي والتوعية الأمنية، لإيصال الرسائل الإعلامية للمجتمع، وتعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.

تعاون

من جانبه قال أحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: إن توقيع مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإعلامية بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقطاع الإذاعة والتلفزيون، يأتي تجسيداً لرؤية تلفزيون دبي بقنواته المتعددة المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، كما هي تأكيد على أهمية التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة التنسيق والتعاون مع كل المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات.

التغطية الإعلامية

وتحدث المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة، عن أهمية توقيع هذه المذكرة في إطار توفير التغطية الإعلامية من قبل تلفزيون دبي بقنواته المتعددة لكل الأنشطة والفعاليات، التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المناسبات المحلية والعالمية، عبر برامج مختارة تلفزيونية وإذاعية حسب التنسيق المسبق بين الطرفين، كذلك التغطية الإعلامية لفعاليات ومؤتمرات القيادة العامة لشرطة دبي على شبكة التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وتسليط الضوء عبر البرامج الرياضية على قناة دبي الرياضية، على مهام رجال الأمن والشرطة في تحضيرات الملاعب وإبراز دور الشرطة في تأمين كبرى الفعاليات والمناسبات الرياضية، إلى جانب استضافة المسؤولين والاستعانة بهم للمشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الخاصة.

تنسيق

تنص المذكرة على تطوير الأنشطة المشتركة في مجال التوعية الأمنية والاستفادة من الإمكانيات الإعلامية واللوجستية بين الطرفين، وأن تقدم القيادة العامة لشرطة دبي جميع التسهيلات وتسخير إمكاناتها الإعلامية والمعلومات التوعوية والمجتمعية للجمهور من خلال قنوات مؤسسة دبي للإعلام المختلفة.