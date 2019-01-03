«خيالة شرطة دبي» تشارك في سباق «الرعاية الخضراء» العالمي

المصدر: دبي - البيان

تشارك إدارة الخيالة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في السباق العالمي المتمثل في دعم أصحاب الهمم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمعات المعروف بـ «الرعاية الخضراء»، وهي الاعتماد على الحيوانات لتعزيز صحة أصحاب الهمم البدنية والنفسية والذهنية، في أحضان الطبيعة والهواء الطلق.

حيث وفرت الإدارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي للإسعاف وبرنامج دبي للتطوع، برنامجاً تدريبياً مجانياً، يستمر حتى مارس المقبل، استطاع أن يعيد الثقة والتوازن لـ123 طفلاً على مدى 6 سنوات متواصلة، بمعدل تحسن فاق التوقعات وتراوح بين 86% و95% لكل حالة، وذلك بما يتلاقى ويتوافق مع معدلات التحسن والشفاء العالمية المُسجلة في أميركا وكندا وأستراليا.

رؤى وطنية

وأشار العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى أهمية المشاركة في سباق «الرعاية الخضراء» العالمي، موضحاً أن اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، بأصحاب الهمم بدأ مبكراً، وارتبط بعمل جاد وخدمات نوعية تدعم قضية الدمج، وتحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، وكل ذلك كان بفضل توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الهادفة إلى جعل حياة أبنائنا من هذه الفئة أكثر سهولة ويسر.

فئات عمرية

من جانبه، قال العميد خبير محمد عيسى العضب، مدير إدارة الخيالة: «يستقبل برنامج «الرعاية الخضراء» أصحاب الهمم ممن تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات، حيث تُفتح أبواب التسجيل عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني في نوفمبر من كل عام، وتستمر فعاليات وتدريبات البرنامج حتى مارس من كل عام».