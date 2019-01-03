شرطة أبوظبي تدخل «غينيس» بأكبر رسالة حب لـ«زايد الخير»

المصدر: أبوظبي - البيان

دخلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية رسمياً، بأكبر رسالة حب ووفاء، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وتسلم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، شهادة من ممثل غينيس بدخولها الموسوعة، وذلك بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.

وأكد الرميثي، أن المبادرة تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير، وتعد تخليداً لإرث القائد المؤسس وقيمه لتكون بصمة لإلهام الأجيال القادمة وتحفيزهم على بلوغ طموحاتهم وآفاقهم المعرفية في خدمة بلادهم.

وأضاف: إننا نستذكر مسيرة البناء والعطاء التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، ونعمل لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات، وتعميق وغرس مفهوم العطاء والبناء لدى أبناء الإمارات.