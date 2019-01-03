45 مخالفة وإنذاراً خلال 23 جولة تفتيشية في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

كثف مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان من حملاته التفتيشية على منافذ البيع الكبرى والصالونات النسائية ومكاتب توريد الخدم وسوق الخضار والفواكه والأسواق، إضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى في عجمان خلال الـ 3 أشهر الماضية، للتأكد من مدى التزامها بتوجيهات إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خلال حملات تفتيشية يومية مفاجئة وأخرى مجدولة، وتمخض عن الزيارات المفاجئة خلال 23 جولة تحرير 45 مخالفة وإنذاراً، ووجه المكتب تحذيراً للتجار وأصحاب مراكز البيع من مغبة زيادة الأسعار دون الرجوع لحماية المستهلك.

وذلك بحسب الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، والذي أكد أنه تم تشكيل لجنة من مكتب الاقتصاد في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية عجمان لمراقبة الأسعار، كما تم حل 95% من الشكاوى التي وردت لقسم حماية المستهلك بالمكتب.

وأكد مدير مكتب الاقتصاد في عجمان ورود شكاوى متنوعة لحماية المستهلك في عجمان من مستهلكين خلال الـ 3 أشهر الماضية تتمثل في زيادة الأسعار دون مبرر وعدم وجود ملصق الأسعار، وتم تنظم حملات تفتيشية مفاجئة لمراقبتها وتم التحقق والنظر فيها جميعها، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح النعيمي أن تلك الجولات جاءت في إطار الخطة المرسومة بناء على توجيهات المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة محمد عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة من أجل الوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية لقرارات وزارة الاقتصاد، وعدم استغلال الجمهور.