توسيع خدمة صندوق البريد «منزلي» لتشمل الشقق السكنية

المصدر: دبي - البيان

وفرت مجموعة بريد الإمارات نطاق خدمة صندوق البريد «منزلي» التي كانت توفرها حصرياً لقاطني الفلل، لتشمل قاطني الشقق السكنية أيضاً، بحيث تتيح لصاحب الصندوق خيار استلام المواد البريدية مرة أو مرتين أسبوعياً وفق باقة اشتراكه.

وقال عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات،: «حينما نتوسع اليوم بخدمة منزلي لتشمل جميع متعاملينا في دولة الإمارات، ونوفر لهم إمكانية تجديد الاشتراك بصندوق البريد لفترة أطول تمتد لثلاثة أعوام، أو ترقية الخدمة من خلال توصيل البريد إلى منازلهم، فإننا نقدم لهم خيارات أسهل ترتقي بجودة حياتهم وتيسر أعمالهم، ونحن ندعو جميع المتعاملين للاستفادة من هذه الفرصة».

وأوضح أن خدمة منزلي تقوم بتوصيل جميع المواد البريدية إلى المنازل مرة واحدة أسبوعياً مقابل 750 درهماً سنوياً، وفي حالة أراد المتعامل الاشتراك في خدمة منزلي بلس يقوم بدفع 500 درهم إضافية لإرسال واستلام الرسائل مرتين أسبوعياً.

وبإمكان الشركات أيضاً تخصيص خدمات طلب الصندوق البريدي للاستفادة القصوى من الخدمات البريدية، والاشتراك في خدمة إيزي ميل لتسلم وتسليم الرسائل البريدية مباشرة للصندوق البريدي المسجل أو المكتب البريدي بسهولة ويسر.