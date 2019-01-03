جامعة أبوظبي تناقش المستقبل الأكاديمي لإدارة الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت جامعة أبوظبي، فعاليات مؤتمر المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2018، الذي سلط الضوء على المستقبل الأكاديمي لإدارة الأعمال في المنطقة، والسبل المتاحة في كليات إدارة الأعمال، لتوظيف التقنيات المبتكرة، ونماذج الأعمال الجديدة، التي من شأنها تعزيز مشاركة الطلبة، ومختلف الأطراف المعنية وتفاعلها.

وشهد المؤتمر، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، على مدى ثلاثة أيام، مشاركة نخبة من الأكاديميين وخبراء الأعمال من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية مرموقة، الذين انضموا إلى عدد من الجلسات النقاشية التي استعرضت جملة من الموضوعات ذات الصلة.

وضم المؤتمر سلسلة من الجلسات التفاعلية، ضمن فعالية «الملتقى العالمي للمهارات المستقبلية»، التي استعرضت عدة موضوعات، تركزت حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة في فرص العمل في المستقبل، وكذلك كيفية مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات التحليلية والعملية المطلوبة في سوق العمل بحلول عام 2020، إضافة إلى سبل إشراك الطلبة وتمكينهم خلال المرحلة القادمة، وأهمية التكنولوجيا في ترسيخ أسس متينة، لبناء جسور التواصل مع الطلاب، وتعزيز مشاركتهم.

وشهد المؤتمر جلسة تفاعلية، شارك فيها عدد من الطلبة، واختتم فعالياته بكلمة ألقاها البرفيسور بيتليس، الذي أكد المسيرة التنموية التي شهدتها كليات إدارة الأعمال على مدى السنوات الثلاثين الماضية.