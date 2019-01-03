«أبوظبي للدعم الاجتماعي» يستقبل طلبات الأسر المواطنة بالظفرة الأحد

المصدر: أبوظبي - وام

يستقبل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي - الذي أعلنت عنه دائرة تنمية المجتمع - طلبات الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود الراغبة في التقدم للدعم يوم الأحد المقبل عبر موقعه الإلكتروني www.ssa.gov.abudhabi وعلى مدار الساعة.

ويمكن لأصحاب الهمم وكبار المواطنين غير القادرين على تقديم طلبات الدعم، عبر الموقع الإلكتروني، التوجه إلى مراكز «تم» المعتمدة في منطقة الظفرة، لمساعدتهم في التقديم على البرنامج، خلال أوقات الدوام الرسمي.

وقال المهندس حمد الظاهري، مدير البرنامج إن البرنامج يأتي ضمن نهج قيادتنا الرشيدة لتمكين الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لها وتحقيق استقلالها المالي، نظراً لكون الأسرة المواطنة تشكّل مكوناً أساسياً في المجتمع.