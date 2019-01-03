«دار البر» تنجز مستشفى الشيخ زايد في كينيا

المصدر: دبي - البيان

أنجزت جمعية دار البر مشروع مستشفى الشيخ زايد في ولاية كيسومو الكينية بتكلفة بلغت نحو 3.6 ملايين درهم تبرع بها عدد من المحسنين وأهل الخير بالإمارات.وتسلّم وفد رسمي يمثل الجمعية المشروع الخيري الحيوي الذي يلبي احتياجات أبناء البلد الأفريقي للعلاج والخدمات الصحية التي يفتقرون إليها خلال مهمة عمل وزيارة ميدانية إلى كينيا.

وعقد وفد «دار البر» الذي ضم عبدالكريم جعفر الحسن مدير إدارة كفالة الأيتام والأسر، وعلي عبدالله الشحي مدير إدارة فرع رأس الخيمة لقاء مع حاكم ولاية كيسومو بناء على دعوة موجهة من قبله لتسليم مستشفى الشيخ زايد الذي تكفلت الجمعية ببنائه، واستغرق العمل فيه حوالي 4 أعوام.

وأوضح عمران محمد عبدالله رئيس قطاع المشاريع الخيرية في «دار البر»، أن المشروع يتكون من 4 طوابق، ويشتمل على تخصصات طبية متعددة، ويضم أقساماً ومرافق مختلفة، ومن المقرر تشغيله العام الجاري.