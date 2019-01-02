توقعات الطقس في الإمارات حتى الإثنين المقبل

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، خلال الفترة من يوم غد وحتى الإثنين المقبل، غائما جزئيا، مع انخفاض في درجات الحرارة بعد غد.

وتفصيلا، قال إن الأجواء ستكون، غدا، غائمة جزئيا ومغبرة أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س خاصة على البحر، بينما البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الجمعة، أوضح أنه سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، بينما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً، تكون مثيرة للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر، بينما يكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر والمساء في بحر عمان.

أما يوم السبت المقبل، فتوقع المركز أن يكون رطبا، بينما يحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً.

وقال إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س على البحر، فيما يكون البحر مضطربا صباحاً يصبح متوسط الموج تدريجياً ظهرا في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن يوم الأحد، قال إنه ستكون هناك فرصة لتشكل ضباب وضباب خفيف على مناطق متفرقة، فيما يكون الجو صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، بينما الرياح شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وحول توقعاته ليوم الإثنين المقبل، أوضح أنه ستكون هناك فرصة لتشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، بينما الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.