ولي عهد رأس الخيمة يعزي أسرة الشهيد جاسم الطنيجي

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الملاح جاسم عبدالله علي الطنيجي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرمس برأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أحمد عبدالله علي الأعماش الطنيجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي الإنسانية وإخوانه إبراهيم وصالح وسيف ويوسف ومحمد في وفاة أخيهم وإلى نجل وذوي الشهيد ..داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الى جانب سموه ..الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان البلاد وجموع من المعزين.