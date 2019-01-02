توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وفيما يخص الخليج العربي فخفيف الى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والمد الثاني عند الساعة 00:56 والجزر الأول عند الساعة 18:19 الثاني عند الساعة 05:08.

وفي بحرعمان خفيف الى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:19 الثاني عند الساعة 07:58، والجزر الأول عند الساعة 14:14 الثاني عند 02:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 75 30

دبي 28 19 70 40

الشارقة 28 15 80 45

عجمان 26 19 90 45

أم القيوين 27 15 90 45

رأس الخيمة 26 16 80 45

الفجيرة 27 19 80 35

العين 29 16 70 35

ليوا 30 16 65 25

الرويس 28 19 85 35

السلع 25 18 85 65

دلما 28 18 95 30

طنب الكبرى 26 21 95 30

طنب الصغرى 26 21 95 30

أبو موسى 26 21 95 30