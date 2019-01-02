سعود بن صقر يشيد بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع ورفع مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين وزوار إمارة رأس الخيمة من مختلف دول العالم .. فضلا عن نجاحهم في تحقيق أقصى معدلات الأمن والأمان في تأمين مختلف الفعاليات والاحتفالات التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة.

سعود بن صقر يشيد بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمةhttps://t.co/wpToDuDxWF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UoKHQvKdPN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 2, 2019

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمقر القيادة لشرطة رأس الخيمة حيث كان في مقدمه مستقبليه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمدراء العامون وكبار ضباط شرطة رأس الخيمة.

وقدم سموه التهنئة لضباط وأفراد شرطة رأس الخيمة على نجاحهم في تأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة والتي ساهمت في نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي وعززت من سمعة دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية متميزة في استقطاب الزوار من مختلف دول العالم.

وقال سموه خلال لقائه ضباط وأفراد شرطة رأس الخيمة "أهنئكم مع بداية أول يوم عمل لكم في العام الجديد 2019 على نجاحكم في تأمين احتفالات إمارة رأس الخيمة وكلي ثقة بجهودكم واخلاصكم وحرصكم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات في العام الجديد لتتواصل مسيرة التميز التي حققتموها في 2018 خدمة لدولتنا وقيادتنا وشعبنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظ الله" وإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه "الفرد الآمن في مجتمعه هو الفرد المنتج لهذا المجتمع .. أشكركم على جهودكم التي عكست الصورة الحضارية لدولة الإمارات وشعبها المتمسك بقيم المحبة والتسامح وتعايش مع الآخر ونحن في عام التسامح نؤكد أن التسامح هو منهج حياة والحفاظ على الأمن والأمان إحدى الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات بجهود قائدها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " وإخوانه المغفور لهم حكام الإمارات لذا كان حقا علينا الحفاظ على هذه المكتسبات والإنجازات التي نراها تتواصل يوما بعد يوم بجهود المخلصين من أبناء الوطن".

وأضاف "دولة الإمارات أصبحت محطة عالمية لمختلف الأحداث والفعاليات ومقصدا سياحيا للعالم ومنجزاتها شملت كافة مجالات الحياة وهذه المكتسبات الحضارية هي ثمرة الأمن والأمان والاستقرار والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة الاتحادية والمحلية لغاية واحدة هي إسعاد المواطن والمقيم والزائر .. أنا سعيد بتعاونكم وتفانيكم في العمل لإعلاء اسم الإمارات ومتفائل بما لديكم من إصرار لتحقيق النجاح ومواصلة العمل بروح وثابة لا تعرف الفشل وتسعى دوما نحو النجاح والتميز".

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وفريق عمله الذي كان خلف النتائج الإيجابية والمتميزة التي حققتها القيادة العام لشرطة رأس الخيمة خلال العام المنصرم 2018.

بدوره ثمن القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي هذه الزيارة الكريمة واللفتة الأبوية الصادقة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة .. مؤكدا أن الإنجازات لم تتحقق إلا بدعم سموه المباشر ومتابعته وتوجيهات سموه المستمرة وأن هذه الزيارة هي عبارة عن وسام سامي على صدر كل رجل شرطة وهي محل فخر للشرطة حيث أنها أتت في بداية العام الجديد وتضمنت تدشين سمو الحاكم لعام التسامح 2019 في إمارة رأس الخيمة من خلال زيارة سموه للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

ونوه "عاهدنا سموه على أن نكون جنود مخلصين وأن نجعل من أمن الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض الدولة غايتنا وعلى رأس أولوياتنا وأن تصبح دولة الإمارات واحة أمن وأمان وسلامة وتسامح وسعادة للجميع".

أكد النعيمي، صاحب السمو على أن فريق عمله سيعمل من أجل المحافظة على الانجازات التي تحققت وفي نفس الوقت بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والأمان والسلامة في ربوع الوطن الغالي وتحقيق النتائج التي يطمح إليها صاحب السمو الحاكم وفق رؤية دولة الإمارات 2021.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الزيارة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.