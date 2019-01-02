تعيين مها خميس المزينة مديراً لـ "منطقة 2071" في مؤسسة دبي للمستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، قراراً بتعيين مها خميس المزينة مديراً لـ "منطقة 2071"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتكون ركيزة رئيسية لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071.

ويأتي تعيين مها المزينة ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتجسيد توجيهات سموه لتمكين الكوادر الوطنية الشابة من المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، وتشمل مهامها الإشراف على إدارة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بمنطقة 2071، ما يسهم بتعزيز مكانتها كمنصة تجمع أفضل العقول في العالم.

يذكر أن مها خميس المزينة عملت خلال سنوات خبرتها في العديد من المبادرات الحكومية مثل "مسرعات دبي المستقبل" و"متحف المستقبل" و"أكاديمية دبي للمستقبل"، وسبق لها العمل في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حيث كانت ضمن فريق عمل عدد من المشاريع مثل القمة العالمية للحكومات وجائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان وغيرها.

وتحمل مها المزينة درجة الماجستير في الابتكار والإبداع والقيادة من جامعة سيتي في لندن، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهي خريجة برنامج قيادات حكومة الإمارات.

وتمثل منطقة 2071 منصة جامعة لأفضل العقول في العالم وتهدف إلى تعزيز شراكة الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة والناشئة ورواد الأعمال، إضافة إلى دعم المشاريع المبتكرة التي تسهم بإحداث تأثير إيجابي في مستقبل المجتمعات العالمية.

وتشكل المنطقة حاضنة لمجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.

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