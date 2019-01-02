236 منتسباً للخدمة الوطنية يترشحون للتعيين لدى 20 شركة

المصدر: أبوظبي - البيان

ترشح 236 مواطناً من منتسبي الخدمة الوطنية للتعيين لدى 20 شركة، وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في إطار تنفيذ مبادرة تسريع توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص خلال مئة يوم.

وشارك في اليوم المفتوح داخل مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» نحو 430 مواطناً من الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي ودرجتي البكالوريوس والماجستير.

مقابلات

وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «إن مسؤولي التوظيف في الشركات التي شاركت في اليوم المفتوح أجروا المقابلات الوظيفية مع المواطنين والباحثين عن عمل للتعرف إلى إمكانياتهم وقدراتهم ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة وعددها 241 شاغراً في مجالات متعددة؛ منها المبيعات وخدمة العملاء والإدارة، فضلاً عن الإشراف الإداري والحاسب الآلي والبرمجة والهندسة وغيرها من المجالات».

وأوضح، أن الوزارة تنسق حالياً مع الشركات التي أدرجت الباحثين عن العمل في قوائم المرشحين للتعيين لديها وعددهم 236 مواطناً، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها هذه الشركات بخصوص المرشحين، بما يتوافق مع سياسات إدارات الموارد البشرية لدى هذه الشركات.

تمكين

وأضاف: «تتابع الوزارة إجراءات تعيين أربعة من المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف، بعد أن تلقوا عروض العمل لدى عدد من الشركات، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اجتياز 188 مواطناً من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، تمهيداً لإشراكهم في «برامج تمكين»، بهدف تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لحاجة كل منهم؛ سعياً وراء تطوير قدراتهم لاجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظائف».