فيصل القاسمي يعزي أسرة الشهيد جاسم الطنيجي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن جاسم عبدالله علي الطنيجي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

كما قدم اللواء طيار ركن ستيفن أثر توماجان مدير عام المركز الوطني للبحث والإنقاذ واجب العزاء لأسرة الشهيد خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرمس.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الشهيد.. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.