خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي السودان وهايتي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى المهندس معتز موسى عبدالله، رئيس مجلس الوزراء القومي لجمهورية السودان الشقيقة.

وفي إطار آخر بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى ميغيل دياز كانيل رئيس مجلسي الدولة والوزراء في جمهورية كوبا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ميغيل دياز كانيل.

وفي سياق متصل بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس جوفينيل مويس رئيس جمهورية هايتي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوفينيل مويس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جان هنري سيانت رئيس وزراء جمهورية هايتي.