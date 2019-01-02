مريم المهيري تشهد افتتاح سوق رايب في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، فعاليات افتتاح حديقة أكاديمية شرطة دبي ومتنزه سوق رايب المجتمعي بالتعاون مع شركة رايب، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، وبيكي بلاديرستون مدير عام شركة رايب، وعدد من المدعوين والزوار.

مدينة آمنة

وقال اللواء محمد بن فهد، إن هذا المشروع يكرس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي ورؤيتها الاستراتيجية القائمة على ثلاثة محاور وهي إسعاد المجتمع ومدينة آمنة والابتكار في القدرات المؤسسية.

كما أنه يزيد من فرص مؤسسة الشرطة في خلق شراكات نوعية مع القطاع الخاص تقوم على تصميم وإطلاق مبادرات مجتمعية تحقق أهدافاً مشتركة تخدم الجوانب المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، وتحقق في الوقت ذاته القيمة المضافة من الشراكة والمتمثلة في كسب ثقة المجتمع، مؤكداً أن مشروع سوق رايب يستطيع جذب أكثر من 100 ألف زائر شهرياً وهو ما يجعله منصة كبيرة للتواصل.

مبادرات

وأكد اللواء محمد بخيت أن مشروع المتنزه العائلي «سوق رايب السنوي» يأتي ضمن باقة المبادرات المجتمعية التوعوية لشرطة دبي في عام زايد الهادفة إلى إيجاد قنوات جديدة ومبتكرة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لدعم وتقديم الصورة الحقيقية لمؤسسة الشرطة المتحضرة والعصرية، وبما يساهم في بث الروح الإيجابية والشعور بالسعادة والطمأنينة.

ويعكس تلاحم المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار، مشيراً سعادته الى أن مبادرة سوق رايب جاءت ضمن خطة إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

تعاون

وأعربت بيكي بلاديرستون عن سعادتها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أن هذا المشروع ما كان لينطلق لولا مبادرة الشرطة بتخصيص قطعة أرض في قلب إمارة دبي لتكون الموقع الرسمي والدائم لفعاليات سوق رايب السنوي، والذي يتيح الفرصة للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها المتميزة في إطار فعاليات اجتماعية فريدة من نوعها.