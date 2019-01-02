مواليد جدد يبصرون النور مع بزوغ عام 2019

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي، رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح

مع انطلاقة العام الجديد 2019 شهدت مستشفيات الدولة عدة حالات ولادة لأطفال جدد، مستبشرين وذووهم بعام التسامح الذي سيكون امتداداً لعام زايد، الذي كانت كل أيامه ولياليه تفوح بعبق ذكريات المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

واستقبل مستشفى النساء والتوليد بالفجيرة 3 مواليد جدد مع مطلع 2019، وكان أول المواليد طفل لمحمد علي راشد الزيودي سماه «علي» وتمت ولادته في الدقيقة الخامسة مع بداية العام الجديد.

وعبر والد الطفل عن فرحته بقدوم ابنه في عام جديد وبصحة وعافية في عام التسامح الذي يحمل معاني ونهج المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

وأشارت الدكتورة أمل الجسمي رئيسة قسم النساء والولادة إلى أن المولود وأمه في حالة صحية جيدة حيث تم تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهما، حيث تمت الولادة في تمام الساعة 12:05 صباحاً مع بداية السنة الجديدة.

وأوضحت الجسمي أن «المستشفى شهد في صباح العام الجديد 2019 ولادة ثلاثة مواليد، ولد وبنتين».

واستقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي في الساعات الأولى من العام الجديد عام التسامح 2019 أحد عشر مولوداً (5 إناث و6 ذكور)، وودع المستشفى العام الماضي باستقباله 15 مولوداً بينهم 8 إناث و7 ذكور، ومنهم توأم تمت ولادته خلال الساعات الأخيرة من العام 2018.

وكان أول مواليد مستشفى دانة الإمارات في عام 2019 قد أبصر النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد الساعة 1:48 صباحاً.

وقال والد الطفل أحمد سعيد المرزوقي «إن ولادته في العام الجديد كانت سعيدة وصارت المناسبة لنا مناسبتين سعيدتين في هذا اليوم المميز، وقد أسمينا الطفل خليفة تيمناً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله».

وقالت الدكتورة بان الجلبي أخصائية أمراض النساء والولادة إن الطفل والأم في حالة صحية جيدة، وإن انضمام الطفل إلى الأسرة في هذا اليوم المميز ضاعف فرحة والديه وفرحتنا في مستشفى دانة الإمارات.

أما عائلة علي خلفان المنصوري فقد استقبلت مولوداً الساعة 2:12 صباحاً في أول أيام العام الجديد، وقال والده «إنه الطفل السادس للعائلة وأسميناه خليفة تيمناً بصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله».

وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، «إننا فخورون بأن نرحب بالمواليد الأحد عشر خلال الساعات الأولى من العام الجديد في المستشفى».

واستقبل قسم الولادة في مستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة في إمارة رأس الخيمة، 6 مواليد أول أيام العام 2019 «عام التسامح»، وأبصر المواطن خليفة عمر علي المروي النور في الساعة الثانية و5 دقائق من ساعات الصباح، لينثر المواليد الجدد الفرحة على عائلاتهم.

وأكدت أسرة المواطن عمر المروي، أن تاريخ ميلاد مولودهم «خليفة» في انطلاقة العام الجديد، يوم مميز لهم ولحظات لا يمكن وصفها، حيث إنه أول مواليد إمارة رأس الخيمة في العام الجديد، ليسجل اسمه ضمن مواليد «عام التسامح»، متمنين أن يكون العام الجديد عام أمن وسلام ويحفظ قيادتنا الرشيدة التي جعلت سعادة ورفاهية المواطن على رأس أولوياتها.

وأعرب المواطن أحمد حمدان الشميلي، عن فرحته باستقبال مولوده الثالث «إبراهيم» في الساعة السابعة و55 دقيقة من صباح العام الجديد، مؤكداً أن هذه هدية استثنائية في بداية عام التسامح الذي يمثل مناسبة سعيدة.

واختتمت مولودة من الجنسية اليمنية عام 2018 في ذات المستشفى في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة مساء.

وفي مستشفى رأس الخيمة احتفل المواطن حسن علي وأسرته بالعام الجديد بطريقة مميزة، حيث رزقا أول مولودة في العام 2019، ورأت المولودة الجديدة وهي الأولى للعائلة النور في تمام الساعة الثالثة من صباح أول أيام العام الجديد.

وقال الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أربيان هيلث كير جروب» المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، نبارك ولادة الطفلتين ونسأل الله تعالى لهما الصحة والحياة الرغيدة.

أما مستشفى زليخة بالشارقة فشهد أول ولادة هذا العام في السادسة صباحاً من يوم أمس لطفلة عُمانية الجنسية أسماها ذووها منى، وتمت ولادتها بصحة وسلامة.

واستقبلت مستشفيات ميدكير أول مواليد العام الجديد أمس، وذلك في تمام الـ1 صباحاً، حيث ولدت الطفلة «ياي» لأبوين يابانيين بصحة جيدة، ومن ثم ولد الطفل «خالد» في تمام الساعة 1:49 صباحاً من لأبوين مواطنين.