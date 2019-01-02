علي بن علوان يهنئ منتسبي شرطة رأس الخيمة هاتفياً بالعام الجديد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

فاجأ اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمكالمة تهنئة هاتفية صوتية شخصية، هنأهم خلالها ببداية العام الجديد 2019.

حيث جاء نص التهنئة الصوتية كالآتي: «السلام عليكم، معكم القائد العام.. إخواني وأخواتي، وأبنائي منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أُهنئكم بالعام الجديد، وأشكر إسهاماتكم في دعم وتحقيق رؤية وزارة الداخلية، وأتمنى من الجميع مضاعفة الجهود لرفع مستوى الأمن والأمان في العام الجديد 2019».

وتعد هذه المبادرة المتميزة، التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس منتسبي شرطة رأس الخيمة، ختاماً لمبادرات قائد عام شرطة رأس الخيمة، المثمرة والبناءة التي أطلقها خلال العام 2018.