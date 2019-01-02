منصور بن زايد: تعلمنا من محمد بن راشد حب التحدي وتحدي المستحيل

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد ملهم لا يعرف المستحيل تعلمنا من سموه أن المستحيل، هو أكبر سجن صنعه الإنسان لنفسه، وأن علينا جميعاً أن نسعى لقهر المستحيل في خدمة هذا الوطن العزيز ليظل في الطليعة والمقدمة، وفي المركز الأول بالتحديد».

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاماً على مسيرة عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخدمته للوطن: «تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حب التحدي وتحدي المستحيل ورفع سموه سقف الطموح والتطلعات والإنجازات لدى أبناء وبنات دولة الإمارات الذي أصبح لا يرضى إلا بالمركز الأول في مختلف الميادين».

حكمة وعطاء

وأوضح أن سموه نهل من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم الحكمة والعطاء والانتماء، ومن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، القيادة والبذل والنظرة الثاقبة حتى بات سموه اليوم رمزاً من رموز مسيرة نجاح دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: «إن مسيرة الـ 50 عاماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي نصف قرن من التميز والطموح وتحقيق الإنجاز الواحد تلو الآخر، هي 50 عاماً من البذل والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، كل عام وأنت بخير يا صانع المعجزات ويا فخر الإمارات».