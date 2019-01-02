برج «أدنوك» بأبوظبي يتزين بصورة محمد بن راشد

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تزين برج «أدنوك» في منطقة المارينا على كورنيش العاصمة أبوظبي بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقد دون عليها 50 عاماً للوطن.يأتي ذلك استجابة للرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة مرور 50 عاماً على أول عمل حكومي بدأه سموه، ودعا فيها الجميع إلى توجيه الشكر إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.