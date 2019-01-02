أحمد الحميري: محمد بن راشد رفع سقف التوقعات والطموحات عالياً

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رفع سقف التوقعات والطموحات عالياً، وعمل على بناء الإنسان، واستطاع أن يصنع جيلاً من أبناء الوطن يقهر المستحيل ويسعى إلى المركز الأول بكل ثقة.

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة مرور 5 عقود على مسيرة عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخدمته للوطن: «إن دولة الإمارات أثبتت برؤية سموه أن لا وجود للمستحيل، وأن حب الوطن والتفاني والإخلاص هو سر النجاح، وأن ما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد نموذجاً فريداً في دولة الإمارات والعالم يدعو إلى العمل الدؤوب والاجتهاد والابتكار والتفرد وحب التميّز».

تكامل

وأشار إلى أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي عبّر فيها عن الفخر والاعتزاز بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي رسالة وطنية تعكس في معانيها التكامل الأخوي بين قيادتنا الرشيدة، وتظهر قيم الوفاء التي يتحلّى بها قادتنا.

وقال معاليه: «إننا بكل فخر واعتزاز نقول شكراً للقائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونعاهد أنفسنا ببذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً».