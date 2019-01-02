نجوم الفن: شكراً لصانع السعادة وزارع الأمل

المصدر: ■ دبي ـ غسان خروب

حجز نجوم الساحة الفنية المحلية، في قلوبهم مساحة واسعة من الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

حيث لم يغب هؤلاء النجوم عن حملة «شكراً محمد بن راشد» التي أطلقت بمناسبة إكمال سموه نصف قرن في خدمة الوطن، لتأتي تغريدات الفنانين على قدر المناسبة الغالية، معبِّرين عن حبهم وامتنانهم لسموه موجهين لسموه الشكر والتقدير على كل شيء، في حين فضل بعض الشعراء نظم قصائد خاصة تشيد بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

والتي لقيت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ليقول لسان حالهم: «شكراً لصانع السعادة وزارع الأمل في نفوس الجميع».

شكر بلا حدود

من جانبه قال الفنان حسين الجسمي، الذي نشر على صفحته في «إنستغرام» صورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

«وفقكم الله سيدي دائماً، وأمد في عمركم وحفظكم يا فخر العرب»، في حين نشرت الفنانة سميرة أحمد، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحتها على «إنستغرام»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «كل الكلام يعجز عن شكرك، ولكن لك منا الدعاء.. اللهم احفظه وبارك في عمره، واجزه عنا خير الجزاء.. نحبك ونعتز بك ونفاخر بكل إنجازاتك ونجاحك.. شكراً بو راشد».

عطاء لا ينضب

أما الفنان أحمد الجسمي، ففضل إرفاق تعليق على صورة جمعته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونشرها على حسابه في انستغرام، حيث قال:

«خمسون عاماً من العطاء الطموح والتحدي والإنجازات العظيمة، وأصبح هدفنا دائماً الأول في كل شيء، الله يسعدك كما أسعدتنا يا بوراشد، ويطول في عمرك»، بينما آثر الفنان سلطان النيادي إعادة نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي يقول فيها:

مع «عام زايد» يُكْمِلُ أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن راشد 50 عاماً في خدمة الوطن.. تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه.. حفظك الله يا بو راشد لتواصل مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح«. وعلى ذات النسق جاءت مشاركة الفنانة أريام في الحملة، حيث قامت بنشر نص رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي وجهها إلى أبناء الإمارات تحت عنوان»خمسون عاماً فخر الوطن«.

قائد استثنائي

بينما غرّدت الفنانة ميساء مغربي عبر تويتر قائلة: كلنا إمارات الخير وحفظ الحريات والكرامة وكلنا آل نهيان وكلنا آل مكتوم حفظ الله وطننا الثاني وشيوخنا الكرام ومواطنيها ونرفض المساس بسيادتها، لتأتي مشاركة الشاعر حسان العبيدلي في الحملة على شكل قصيدة حملت عنوان»قائد مرس«، قال فيها:

ندري بانه دبي يا (محمد) فرس

عمرها في يوم ما تخسر رهان

يوم حان الموعد ودق الجرس

وقف العالم لدولتنا امتنان

شعبنا يا شيخ من طبعك درس

كيف يطلق في فضا المجد العنان

في ميادين الفخر قائد مرس

والرقم الاول على دربك ضمان

من جانبه، آثر المنشد ماهر العقيلي، التغريد عبر حسابه في»تويتر«بقصيدة خاصة، جاءت على شكل "شلة" قال فيها:

يالي تقول الشيخ زايد فقدناه

زايد سواته تفعل عيال زايد

فيهم يزين الشعر نظمه ومعناه

خليفه اسمه للقصايد قلايد

ومحمد الشعر يتباهى ب طرياه

مدحه تفاخر به بيوت القصايد