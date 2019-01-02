أحمد الزعابي:محمد بن راشد جعل الإمارات بلداً نموذجياً في مقدمة الدول

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو نموذج القائد الملهم الذي استطاع أن يصنع المستحيل ويزرع حب الوطن في نفوس أبنائه ويجعل من دولة الإمارات بلداً نموذجياً في مقدمة الدول.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة مرور 5 عقود على مسيرة عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخدمته للوطن: «إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنتجت نموذجاً وطنياً حديثاً يقوم على حب البذل والعطاء وتحدي المستحيل وساهم في غرس قيم التضحية والجد والاجتهاد الذي انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات بالدولة».

فخر

وأوضح أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي عبر فيها عن المحبة والتقدير والفخر بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي كلمة تاريخية تعكس التكامل الأخوي والوفاء الذي يجمع قيادتنا وشعب دولة الإمارات.

وأضاف معاليه: «إننا بكل فخر واعتزاز نقول شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونرسل رسالة وفاء وشكر وامتنان إلى سموكم ونستلهم من رؤيتكم الاستراتيجية مسيرة العمل الوطني ونعدكم ونعد وطننا الغالي بالمزيد من البذل والعطاء لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة».